«Локомотив» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» на своем льду переиграл ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б. Игра прошла на «Арена-2000 Локомотив».

В основное время у хозяев забил Максим Шалунов, а у гостей — Прохор Полтапов. Победный буллит на счету Артура Каюмова.

«Локомотив» с 52 очками в 38 матчах лидирует в Западной конференции. ЦСКА идет на 7-й строчке — 40 очков в 37 играх.

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