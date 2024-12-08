«Локомотив» — ЦСКА: видеообзор матча

ЦСКА на выезде одержал победу над «Локомотивом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

«Локомотив» потерпел первое поражение за последние четыре встречи. Команда из Ярославля продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками после 36 игр.

ЦСКА одержал пятую победу подряд и вышел на четвертое место на «Западе». В активе клуба из Москвы 45 очков в 33 матчах.