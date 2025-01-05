«Локомотив» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Локомотив» и ЦСКА встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Ярославле игру транслирует также канал «Первый ярославский».
Ключевые события игры «Локомотив» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Команды встретятся в третий раз в сезоне, предыдущие два матча выиграли армейцы.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 66 очков в 42 играх. ЦСКА провел на два матча меньше и отстает от «Локомотива» на девять очков. В предыдущих играх сезона «Локомотив» уступил минскому «Динамо» (1:4, 29 декабря), а ЦСКА — СКА (3:6, 3 января).
Матч «Локомотив» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо Мн
|41
|23
|18
|51
|6
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|7
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|8
|Торпедо
|40
|17
|23
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|2
|Трактор
|42
|25
|17
|55
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
|Сибирь
|39
|18
|21
|39
|9
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
|5.01
|14:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|5.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|5.01
|15:00
|
Барыс – Лада
|- : -
|5.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|- : -
|5.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|5.01
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -