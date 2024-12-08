ЦСКА победил «Локомотив» благодаря дублю Абрамова

ЦСКА на выезде одержал победу над «Локомотивом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У армейцев дубль в этой игре оформил Виталий Абрамов, который отличился во втором и третьем периодах. Две результативные передачи на счету Прохора Полтапова. Автором единственного гола хозяев стал Мартин Гернат.

«Локомотив» потерпел первое поражение за последние четыре встречи. Команда из Ярославля продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 58 очками после 36 игр.

ЦСКА одержал пятую победу подряд и вышел на четвертое место на «Западе». В активе клуба из Москвы 45 очков в 33 матчах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Абрамов — 13 (Соркин, Полтапов), 34:53 — 0:1. Абрамов — 14 (Полтапов, Охотюк), 55:50 — 0:2. Фрэз — 6 (Гернат, Радулов), 59:54 — 1:2.

Вратари: Исаев (59:24) — Просветов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (8+7+11) — 23 (8+5+10).

Судьи: Акузовский, Бирин.

8 декабря. Ярославль. Арена-2000. 7554 зрителя.