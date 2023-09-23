Гол Соркина принес ЦСКА победу над «Локомотивом»
ЦСКА на выезде обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
В первом периоде счет в игре открыл форвард армейцев Павел Карнаухов на 3-й минуте, а затем счет сравнял нападающий ярославского клуба Артур Каюмов.
Во втором периоде Максим Соркин вывел ЦСКА вперед. В третьем периоде команды не забили голов.
ЦСКА занимает девятое место на «Западе» с 9 очками. «Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию и располагается на пятой строчке (12 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Карнаухов — 4 (Слепышев), 2:40 — 0:1. Каюмов — 3 (Шалунов), 7:34 — 1:1. Соркин — 3 (Мамин, Дитц), 38:00 — 1:2.
Вратари: Исаев (59:12) — Федотов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (14+7+12) — 30 (13+11+6).
Судьи: Оленин, Сидоренко.
23 сентября. Ярославль. Арена-2000.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|СКА
|9
|4
|5
|8
|9
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|10
|Динамо Мн
|8
|3
|5
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Лада
|10
|6
|4
|13
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|5
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|6
|Сал. Юлаев
|8
|5
|3
|10
|7
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|7
|5
|2
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|23.09
|10:00
|
Амур – СКА
|0 : 4
|23.09
|10:00
|
Адмирал – Динамо М
|4 : 5
|23.09
|13:30
|
Спартак – Трактор
|3 : 2 ОТ
|23.09
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 2
|23.09
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|5 : 1
|23.09
|17:00
|
Северсталь – Металлург Мг
|- : -
|23.09
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|2 : 1 ОТ
|23.09
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2