«Локомотив» — ЦСКА: прямая трансляция матча чемпионата КХЛ
17:30
В четверг, 14 января, «Локомотив» примет на своем льду ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Армейцы не проигрывают ярославцам уже на протяжении шести матчей подряд, в последний раз «Локо» был сильнее ЦСКА в регулярном чемпионате-2018/19.
Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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