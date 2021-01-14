В четверг, 14 января, «Локомотив» примет на своем льду ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Армейцы не проигрывают ярославцам уже на протяжении шести матчей подряд, в последний раз «Локо» был сильнее ЦСКА в регулярном чемпионате-2018/19.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА