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«Локомотив» — ЦСКА: прямая трансляция матча чемпионата КХЛ

17:30
«Локомотив» примет на своем льду ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» примет на своем льду ЦСКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 14 января, «Локомотив» примет на своем льду ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Армейцы не проигрывают ярославцам уже на протяжении шести матчей подряд, в последний раз «Локо» был сильнее ЦСКА в регулярном чемпионате-2018/19.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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