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Сегодня, 21:54

«Локомотив» победил ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» — ЦСКА — 3:1.
Фото ХК «Локомотив»

«Локомотив» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились нападающие Иван Чехович, Максим Шалунов и защитник Никита Черепанов.

У ЦСКА единственный гол на счету форварда Максима Мамина.

«Локо» набрал 60 очков и сохранил второе место в Западной конференции. ЦСКА остался на третьей строчке (57 очков).

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«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Чехович — 7 (Мисюль, Бычков), 14:27 — 1:0. Шалунов — 17 (Сергеев), 18:27 — 2:0. Мамин — 7 (Григоренко, Дыбленко), 25:51 — 2:1. Черепанов — 1 (Андронов), 37:48 — 3:1.

Вратари: Исаев — Шарыченков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (11+9+6) — 21 (3+13+5).

Судьи: Морозов, Юдаков.

23 декабря. Ярославль. Арена-2000.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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