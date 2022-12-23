«Локомотив» победил ЦСКА
«Локомотив» победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились нападающие Иван Чехович, Максим Шалунов и защитник Никита Черепанов.
У ЦСКА единственный гол на счету форварда Максима Мамина.
«Локо» набрал 60 очков и сохранил второе место в Западной конференции. ЦСКА остался на третьей строчке (57 очков).
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«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы: Чехович — 7 (Мисюль, Бычков), 14:27 — 1:0. Шалунов — 17 (Сергеев), 18:27 — 2:0. Мамин — 7 (Григоренко, Дыбленко), 25:51 — 2:1. Черепанов — 1 (Андронов), 37:48 — 3:1.
Вратари: Исаев — Шарыченков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 26 (11+9+6) — 21 (3+13+5).
Судьи: Морозов, Юдаков.
23 декабря. Ярославль. Арена-2000.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|43
|34
|9
|71
|2
|Локомотив
|43
|27
|16
|60
|3
|ЦСКА
|41
|26
|15
|57
|4
|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|5
|Динамо М
|42
|23
|19
|53
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|43
|18
|25
|44
|8
|Динамо Мн
|42
|17
|25
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|44
|16
|28
|36
|11
|Сочи
|41
|5
|36
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|41
|28
|13
|59
|2
|Металлург
|42
|26
|16
|57
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|42
|24
|18
|52
|5
|Сал. Юлаев
|42
|22
|20
|52
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|42
|20
|22
|47
|8
|Амур
|41
|17
|24
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|41
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|24
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Барыс – Автомобилист
|- : -
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|24.12
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|24.12
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|- : -
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|17:00
|
СКА – Спартак
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