«Локомотив» всухую победил ЦСКА, Красковский сделал три голевых передачи

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» принимал ЦСКА. Ярославская команда всухую победила лидера чемпионата — 3:0.

Тремя голевыми передачами отметился нападающий Павел Красковский.

ЦСКА потерпел первое поражение за четыре матча. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 69-ю очками.

«Локомотив» набрал 63 балла и занимает третью строчку.

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«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Аверин — 6 (Петерссон, Красковский), 14:46 — 1:0. Марченко — 6 (Красковский, Коршков), 23:18 — 2:0. Коршков — 14 (Охтамаа, Красковский), 27:48 — 3:0.

Вратари: Паскуале — Юханссон (Шарыченков, 27:48, 58:50 — 59:02).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 31 (8+10+13) — 20 (7+6+7).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

14 января. Ярославль. «Арена-2000». 2002 зрителя.