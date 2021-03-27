«Локомотив» победил ЦСКА в овертайме и сравнял счет в серии

«Локомотив» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ против ЦСКА. Ярославцы одолели московский клуб в овертайме со счетом 2:1. Счет в серии стал 3-3.

Победу хозяевам принесла шайба Владимира Ткачева на 5-й минуте овертайма.

Решающий матч пройдет в Москве 29 марта.

Хоккей

КХЛ

1/2 финала конференций

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Баранцев — 1 (бол., Пулккинен, Коршков), 26:43 — 1:0. Окулов — 3 (бол., Попов, Шалунов), 42:37 — 1:1. Ткачев — 4, 64:13 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Юханссон.

Штраф: 2 — 20.

Броски: 36 (11+15+8+2) — 28 (8+6+11+3).

Судьи: Беляев, Гашилов.

27 марта. Ярославль. «Арена-2000».

Счет в серии: 3-3.