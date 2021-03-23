«Локомотив» всухую победил ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф
«Локомотив» победил ЦСКА в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:0. Ярославцы сравняли счет в серии до четырех побед: 2-2.
Исход встречи был решен в середине второго периода, когда «Локо» почти за минуту забросил две шайбы в ворота ЦСКА. Третья шайба влетела уже в пустые ворота армейцев в конце третьего периода.
Голкипер «Локомотив» Эдди Паскуале сделал «сухарь», проводя свой 100-й матч в КХЛ.
Следующая встреча пройдет 25 марта в Москве.
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1/2 финала конференций
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Ильенко — 1 (Баранцев, Беляев), 35:29 — 1:0. Пулккинен — 5 (бол., Баранцев, Петерссон), 36:38 — 2:0. Коршков — 3 (п.в., Охтамаа), 59:24 — 3:0.
Вратари: Паскуале — Юханссон (59:05 — 59:24).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (9+15+4) — 20 (6+4+10).
Судьи: Гофман, Одиньш.
23 марта. Ярославль. «Арена-2000». 5307 зрителей.
Счет в серии: 2-2.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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