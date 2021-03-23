«Локомотив» всухую победил ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф

«Локомотив» победил ЦСКА в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:0. Ярославцы сравняли счет в серии до четырех побед: 2-2.

Исход встречи был решен в середине второго периода, когда «Локо» почти за минуту забросил две шайбы в ворота ЦСКА. Третья шайба влетела уже в пустые ворота армейцев в конце третьего периода.

Голкипер «Локомотив» Эдди Паскуале сделал «сухарь», проводя свой 100-й матч в КХЛ.

Следующая встреча пройдет 25 марта в Москве.

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1/2 финала конференций

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ильенко — 1 (Баранцев, Беляев), 35:29 — 1:0. Пулккинен — 5 (бол., Баранцев, Петерссон), 36:38 — 2:0. Коршков — 3 (п.в., Охтамаа), 59:24 — 3:0.

Вратари: Паскуале — Юханссон (59:05 — 59:24).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+15+4) — 20 (6+4+10).

Судьи: Гофман, Одиньш.

23 марта. Ярославль. «Арена-2000». 5307 зрителей.

Счет в серии: 2-2.