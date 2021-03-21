ЦСКА победил «Локомотив» в овертайме и вышел вперед в серии

ЦСКА одержал победу в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ над «Локомотивом». Московский клуб вырвал победу в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Константин Окулов и Антон Слепышев. У «Локомотива» дебютный гол в лиге забросил 18-летний Павел Тютнев.

На пятой минуте матча дисциплинарный штраф до конца игры за толчок соперника на борт получил нападающий армейцев Марио Кемпе.

ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед: 2-1. Следующая игра пройдет в Ярославле 23 марта.

Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференций

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Окулов — 1 (Шалунов, Мамин), 10:19 — 0:1. Тютнев — 1 (Коваленко, Марченко), 44:26 — 1:1. Слепышев — 2, 61:31 — 1:2.

Вратари: Паскуале — Юханссон.

Штраф: 6 — 29.

Броски: 28 (7+12+8+1) — 18 (4+7+5+2).

Судьи: Гофман, Кулаков.

21 марта. Ярославль. «Арена-2000». 5433 зрителя.

Счет в серии: 1-2.