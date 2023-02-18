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Сегодня, 19:30

ЦСКА в овертайме победил «Локомотив», Григоренко сделал дубль

Иван Шитик
Корреспондент
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Михаил Григоренко.
Фото ХК ЦСКА

ЦСКА в овертайме победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Дубль в составе московской команды оформил нападающий Михаил Григоренко.

В составе ярославцев единственная шайба на счету нападающего Павла Красковского.

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице Западной конференции (88 очков), «Локомотив» опустился на 3-ю строчку на Западе (88).

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«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Григоренко — 18 (Мамин), 33:57 — 0:1. Красковский — 7 (Полунин, Елесин), 39:10 — 1:1. Григоренко — 19 (бол., Нестеров, Окулов), 63:57 — 1:2.

Вратари: Бочаров — Шарыченков.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 29 (7+13+9+0) — 30 (10+7+10+3).

Судьи: Морозов, Раводин.

18 февраля. Ярославль. Арена-2000.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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1
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