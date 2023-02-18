ЦСКА в овертайме победил «Локомотив», Григоренко сделал дубль
ЦСКА в овертайме победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
Дубль в составе московской команды оформил нападающий Михаил Григоренко.
В составе ярославцев единственная шайба на счету нападающего Павла Красковского.
После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в таблице Западной конференции (88 очков), «Локомотив» опустился на 3-ю строчку на Западе (88).
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«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Григоренко — 18 (Мамин), 33:57 — 0:1. Красковский — 7 (Полунин, Елесин), 39:10 — 1:1. Григоренко — 19 (бол., Нестеров, Окулов), 63:57 — 1:2.
Вратари: Бочаров — Шарыченков.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 29 (7+13+9+0) — 30 (10+7+10+3).
Судьи: Морозов, Раводин.
18 февраля. Ярославль. Арена-2000.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|3
|Торпедо
|64
|42
|22
|89
|4
|ЦСКА
|64
|40
|24
|88
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|65
|34
|31
|76
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|64
|8
|56
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|3
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|4
|Металлург
|64
|34
|30
|79
|5
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|6
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|65
|27
|38
|61
|19.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|19.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|19.02
|17:00
|
СКА – Трактор
|- : -