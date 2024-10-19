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Сегодня, 20:14

«Локомотив» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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19 октября «Локомотив» и «Барыс» сыграли в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча в Ярославле закончилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 18 14 4 30
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 17 9 8 21
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Динамо Мн 16 9 7 19
8 Динамо М 17 9 8 19
9 Витязь 17 9 8 18
10 Куньлунь РС 17 6 11 13
11 Сочи 16 6 10 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 18 7 11 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 17 3 14 7
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24.10
19.10 10:00
Адмирал – Лада
 5 : 3
19.10 10:30
Амур – Спартак
 4 : 5
19.10 13:30
Сибирь – Северсталь
 2 : 4
19.10 14:00
Витязь – Металлург Мг
 2 : 0
19.10 17:00
Торпедо – Динамо М
 2 : 3 Б
19.10 17:00
Локомотив – Барыс
 3 : 1
19.10 17:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 4 : 1
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