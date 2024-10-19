«Локомотив» встретится с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра на «Арене-2000» в Ярославле начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на канале «КХЛ Prime». В Ярославле матч будет показывать канал «Первый ярославский», в Казахстане — «Qazsport».

С ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Барыс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 28 очков в 17 играх. «Барыс» находится на последнем, 12-м месте в Восточной конференции с 7 очками.

Матч «Локомотив» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс