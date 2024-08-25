«Локомотив» победил «Барыс» и выиграл Кубок Блинова
«Локомотив» обыграл «Барыс» в FONBET Кубке Блинова — 5:2.
У ярославцев шайбы забросили Даниил Бут, Максим Березкин, Александр Полунин, Павел Красковский и Александр Радулов, на счету которого две голевые передачи. У астанинского клуба отметились Всеволод Логвин и Коннор Смит.
«Локомотив» обошел «Трактор» благодаря победе в очной встрече и стал победителем Кубка Блинова.
FONBET Кубок Блинова
«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
Голы: Логвин — 2 (Симонов), 22:03 — 1:0. Радулов — 1 (Бут), 27:12 — 1:1. Смит — 4 (бол., Колобов, Маклеод), 31:55 — 2:1. Березкин — 2 (Радулов), 33:59 — 2:2. Бут — 2 (бол., Алексеев, Радулов), 41:42 — 2:3. Полунин — 2 (Кирьянов), 45:12 — 2:4. Красковский — 1 (Кирьянов, Полунин), 49:39 — 2:5.
Вратари: Никитин — Мельничук.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 16 (6+8+2) — 41 (9+14+18).
Судьи: Белов, Спирин.
25 августа. Омск. G-Drive Арена.
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Металлург Мг – Локомотив
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