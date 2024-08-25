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Сегодня, 11:53

«Локомотив» победил «Барыс» и выиграл Кубок Блинова

Руслан Минаев
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«Локомотив» обыграл «Барыс» в FONBET Кубке Блинова — 5:2.

У ярославцев шайбы забросили Даниил Бут, Максим Березкин, Александр Полунин, Павел Красковский и Александр Радулов, на счету которого две голевые передачи. У астанинского клуба отметились Всеволод Логвин и Коннор Смит.

«Локомотив» обошел «Трактор» благодаря победе в очной встрече и стал победителем Кубка Блинова.

FONBET Кубок Блинова

«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Голы: Логвин — 2 (Симонов), 22:03 — 1:0. Радулов — 1 (Бут), 27:12 — 1:1. Смит — 4 (бол., Колобов, Маклеод), 31:55 — 2:1. Березкин — 2 (Радулов), 33:59 — 2:2. Бут — 2 (бол., Алексеев, Радулов), 41:42 — 2:3. Полунин — 2 (Кирьянов), 45:12 — 2:4. Красковский — 1 (Кирьянов, Полунин), 49:39 — 2:5.

Вратари: Никитин — Мельничук.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 16 (6+8+2) — 41 (9+14+18).

Судьи: Белов, Спирин.

25 августа. Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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