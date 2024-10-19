«Локомотив» обыграл «Барыс» в матче КХЛ

«Локомотив» победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив».

В ярославской команде голы забили Дмитрий Симашев, Егор Сурин и Алексей Береглазов. У клуба из Астаны отличился Алихан Асетов.

«Локомотив» набрал 30 очков в 18 матчах и лидирует на «Западе». «Барыс» находится на 12-й строчке «Востока».

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«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Симашев — 1 (Березкин), 17:55 — 1:0. Сурин — 1 (Полунин, Ульев), 32:48 — 2:0. Асетов — 1 (Антипин, Хохлов), 54:15 — 2:1. Береглазов — 1 (п.в.), 59:34 — 3:1.

Вратари: Исаев — Бояркин (59:24).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 23 (6+7+10) — 27 (7+14+6).

Судьи: Наумов, Шувалов.

19 октября. Ярославль. Арена-2000. 7655 зрителей.