«Локомотив» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
«Локомотив» победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
В ярославской команде голы забили Дмитрий Симашев, Егор Сурин и Алексей Береглазов. У клуба из Астаны отличился Алихан Асетов.
«Локомотив» набрал 30 очков в 18 матчах и лидирует на «Западе». «Барыс» находится на 12-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Симашев — 1 (Березкин), 17:55 — 1:0. Сурин — 1 (Полунин, Ульев), 32:48 — 2:0. Асетов — 1 (Антипин, Хохлов), 54:15 — 2:1. Береглазов — 1 (п.в.), 59:34 — 3:1.
Вратари: Исаев — Бояркин (59:24).
Штраф: 6 — 0.
Броски: 23 (6+7+10) — 27 (7+14+6).
Судьи: Наумов, Шувалов.
19 октября. Ярославль. Арена-2000. 7655 зрителей.
Источник: Таблица КХЛ
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|Динамо Мн
|16
|9
|7
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|8
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|16
|6
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
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|12
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|Авангард
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|11
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|11
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|17
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24.10
|19.10
|10:00
|
Адмирал – Лада
|5 : 3
|19.10
|10:30
|
Амур – Спартак
|4 : 5
|19.10
|13:30
|
Сибирь – Северсталь
|2 : 4
|19.10
|14:00
|
Витязь – Металлург Мг
|2 : 0
|19.10
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|2 : 3 Б
|19.10
|17:00
|
Локомотив – Барыс
|3 : 1
|19.10
|17:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|4 : 1
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