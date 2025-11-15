«Барыс» в гостях победил «Локомотив», забросив 4 безответные шайбы

«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

У казахстанской команды 2 (1+1) очка набрал Эмиль Галимов, также шайбы забросили Алихан Омирбеков, Семен Симонов и Ансар Шайхмедденов.

«Барыс» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив» с 38 очками — на первой строчке «Запада».