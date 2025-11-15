Хоккей
Сегодня, 19:32

«Барыс» в гостях победил «Локомотив», забросив 4 безответные шайбы

Сергей Ярошенко
«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче КХЛ.
Фото ХК «Барыс»

«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

У казахстанской команды 2 (1+1) очка набрал Эмиль Галимов, также шайбы забросили Алихан Омирбеков, Семен Симонов и Ансар Шайхмедденов.

«Барыс» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив» с 38 очками — на первой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 17:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Барыс
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
  • bvp

    Фонбет-чемпионат КХЛ.

    15.11.2025

  • bussel61

    Прилетел Локо нежданчик от 9-й команды Востока...

    15.11.2025

  • Bossonn

    Вот это да! Мощно, Барыс!!!

    15.11.2025

  • За спорт!

    Глазам не верю, что это было!?

    15.11.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 24 6 18 16
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 13:30 Сибирь – Динамо М 2 : 3
    15.11 15:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс 4 : 2
    15.11 17:00 Локомотив – Барыс 0 : 4
