«Локомотив» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 15 ноября. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

15 ноября, 17:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Барыс

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на каналах «Первый ярославский» (в Ярославле) и Qazsport (в Астане).

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Барыс» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 26 матчей и набрал 38 очков. У «Барыса» 26 игр и 21 очко. Ярославцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Спартак» (6:3), а астанинцы уступили «Металлургу» (1:4).