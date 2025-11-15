«Локомотив» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Локомотив» и «Барыс» сыграют в чемпионате КХЛ 15 ноября
«Локомотив» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 15 ноября. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на каналах «Первый ярославский» (в Ярославле) и Qazsport (в Астане).
Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Барыс» изучайте в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 26 матчей и набрал 38 очков. У «Барыса» 26 игр и 21 очко. Ярославцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Спартак» (6:3), а астанинцы уступили «Металлургу» (1:4).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|- : -
|15.11
|17:00
|Сочи – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|15.11
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -
Новости