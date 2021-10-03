Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу в матче с «Барысом»

«Локомотив» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Александр Полунин, который забросил победную шайбу, оформив дубль. Два очка набрал Егор Коршков (0+2).

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«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Валк — 4 (мен., Мартинссон, Лилья), 10:02 — 0:1. Берглунд — 2 (Алсинг, Каник), 12:27 — 0:2. Полунин — 2 (Коршков, Осипов), 14:04 — 1:2. Кудрявцев — 3 (мен.), 18:55 — 2:2. Дитц — 6 (бол., Каник, Мартинссон), 35:12 — 2:3. Каюмов — 4, 35:47 — 3:3. Полунин — 3 (Коршков), 53:29 — 4:3.

Вратари: Исаев — Ортио (58:56).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (9+12+9) — 29 (13+8+8).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

3 октября. Ярославль. Арена-2000.