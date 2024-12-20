«Локомотив» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Локомотив» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 декабря. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый Ярославский».
Команда Игоря Никитина в 37-ми играх набрала 60 очков и занимает первое место в Западной конференции. Клуб из Екатеринбурга в 34-х матчах имеет 42 очка и располагается на четвертой строчке на Востоке.
Матч «Локомотив» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|34
|23
|11
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|20.12
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|- : -
|20.12
|19:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|20.12
|19:30
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|20.12
|19:30
|
Северсталь – Сочи
|- : -