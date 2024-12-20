«Локомотив» и «Автомобилист» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 декабря. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый Ярославский».

Команда Игоря Никитина в 37-ми играх набрала 60 очков и занимает первое место в Западной конференции. Клуб из Екатеринбурга в 34-х матчах имеет 42 очка и располагается на четвертой строчке на Востоке.

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