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Сегодня, 21:10

«Автомобилист» обыграл «Локомотив» и прервал 5-матчевую серию поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» дома уступил «Автомобилисту» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:3.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Степана Хрипунова, Артема Каштанова и Андрея Обидина. Единственную шайбу хозяев забросил Александр Полунин.

«Автомобилист» (44 очка) прервал серию из 5 поражений подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» (60) остается лидером «Запада».

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«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Хрипунов — 7, 7:12 — 0:1. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 43:02 — 0:2. Полунин — 4 (Гернат, Тесанов), 57:19 — 1:2. Обидин — 4 (п.в., Бывальцев, Шашков), 58:34 — 1:3.

Вратари: Исаев — Галкин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (11+11+13) — 19 (10+4+5).

Судьи: Васильев, Кочетов.

20 декабря. Ярославль. Арена-2000. 7428 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 38 29 9 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 35 20 15 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
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