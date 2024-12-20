«Автомобилист» обыграл «Локомотив» и прервал 5-матчевую серию поражений
«Локомотив» дома уступил «Автомобилисту» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:3.
Победу екатеринбуржцам принесли голы Степана Хрипунова, Артема Каштанова и Андрея Обидина. Единственную шайбу хозяев забросил Александр Полунин.
«Автомобилист» (44 очка) прервал серию из 5 поражений подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» (60) остается лидером «Запада».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Хрипунов — 7, 7:12 — 0:1. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 43:02 — 0:2. Полунин — 4 (Гернат, Тесанов), 57:19 — 1:2. Обидин — 4 (п.в., Бывальцев, Шашков), 58:34 — 1:3.
Вратари: Исаев — Галкин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 35 (11+11+13) — 19 (10+4+5).
Судьи: Васильев, Кочетов.
20 декабря. Ярославль. Арена-2000. 7428 зрителей
|Западная конференция
|И
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|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|36
|21
|15
|46
|6
|Северсталь
|35
|21
|14
|42
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|34
|11
|23
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|33
|22
|11
|46
|4
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|35
|20
|15
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|38
|18
|20
|41
|7
|Авангард
|35
|17
|18
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|38
|10
|28
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|20.12
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|4 : 2
|20.12
|19:00
|
Локомотив – Автомобилист
|1 : 3
|20.12
|19:30
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|20.12
|19:30
|
Северсталь – Сочи
|- : -