«Автомобилист» победил «Локомотив» в матче КХЛ

«Автомобилист» победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Александр Щемеров и Патрис Кормье.

«Локомотив» набрал 47 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. У «Автомобилиста» 39 очков и 7-я позиция в Восточной конференции.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Щемеров — 4, 34:33 — 0:1. Кормье — 6 (Романцев), 39:54 — 0:2.

Вратари: Исаев (57:48 — 58:52, 59:06 — 59:28, 59:37) — Галкин.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (11+8+9) — 27 (9+11+7).

Судьи: Беляев, Гофман.

10 декабря. Ярославль. Арена-2000.