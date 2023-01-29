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Сегодня, 19:04

«Автомобилист» в гостях обыграл «Локомотив»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Автомобилист» одержал победу над «Локомотивом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

В составе гостей отметился защитник Ник Эберт.

«Локо» занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 76 очков за 58 матчей.

«Автомобилист» располагается на третьем месте в турнирной таблице «Востока» с 72 очками за 56 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Эберт — 10 (Баранцев, Широков), 20:28 — 0:1.

Вратари: Бочаров (58:43 — 59:02, 59:11) — Галкин.

Броски: 22 (6+3+13) — 23 (5+14+4).

Судьи: Васильев, Наумов.

29 января. Ярославль. Арена-2000. 5624 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
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