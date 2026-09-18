«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» и «Авангард» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в пятницу, 18 сентября. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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18 сентября, 19:30. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Авангард

Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск». В Ярославле смотреть матч можно на телеканале «Первый Ярославский». В Омске трансляция будет на телеканале «12» (начало эфира — в 22.30 по местному времени).

«Локомотив» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Авангард» с 6 очками в 4 играх идет на шестой строчке в Восточной конференции.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.

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