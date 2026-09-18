«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Локомотив» и «Авангард» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в пятницу, 18 сентября. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru, официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск». В Ярославле смотреть матч можно на телеканале «Первый Ярославский». В Омске трансляция будет на телеканале «12» (начало эфира — в 22.30 по местному времени).
«Локомотив» набрал 10 очков в 5 матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Авангард» с 6 очками в 4 играх идет на шестой строчке в Восточной конференции.
ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.
КХЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|9
|2
|Металлург Мг
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|7
|4
|3
|9
|4
|Салават Юлаев
|5
|3
|2
|7
|5
|Барыс
|5
|3
|2
|6
|6
|Автомобилист
|5
|2
|3
|6
|7
|Авангард
|6
|3
|3
|6
|8
|Амур
|5
|2
|3
|5
|9
|Адмирал
|6
|2
|4
|5
|10
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|11
|Сибирь
|6
|1
|5
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|6
|0
|12
|2
|Спартак
|6
|5
|1
|10
|3
|СКА
|6
|5
|1
|10
|4
|Торпедо НН
|6
|4
|2
|8
|5
|Динамо М
|7
|4
|3
|8
|6
|ЦСКА
|6
|3
|3
|6
|7
|Динамо Мн
|5
|1
|4
|5
|8
|Лада
|6
|1
|5
|4
|9
|Шанхай Дрэгонс
|4
|2
|2
|4
|10
|Северсталь
|6
|1
|5
|3
|11
|Сочи
|5
|1
|4
|2
|20.09
|14:00
|Трактор – Авангард
|2 : 1
|20.09
|14:30
|Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|20.09
|14:30
|Салават Юлаев – Спартак
|3 : 1
|20.09
|17:00
|Сочи – Сибирь
|- : -
|20.09
|17:00
|Локомотив – Барыс
|- : -
|20.09
|17:10
|Динамо Мн – Автомобилист
|- : -