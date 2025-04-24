«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор матча Кубка Гагарина

«Локомотив» переиграл «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2 2ОТ.

У ярославской команды в основнове время забили Александр Радулов и Егор Сурин, а у омской — Евгений Кулик и Константин Окулов. Победная шайба на счету Александра Полунина.

«Локомотив» выиграл серию (4-3) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с «Салаватом Юлаевым».