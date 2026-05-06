«Локомотив» — «Авангард»: составы на седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина
«Локомотив» и «Авангард» объявили составы на седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина.
Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени. Счет в серии — 3-3.
Состав «Локомотива»:
Вратари: Исаев (Мельничук)
Первое звено: Каюмов — Шалунов — Радулов, Рафиков — Сергеев
Второе звено: Березкин — Иванов — Сурин, Черепанов — Гернат
Третье звено: Паник — Фрэз — Кирьянов, Елесин — Береглазов
Четвертое звено: Полунин, Николаев, Алексеев, Кузин, Мисюль
Состав «Авангарда»:
Вратари: Серебряков (Мишуров)
Первое звено: Волков — Пономарев — Окулов, Шарипзянов — Чеккони
Второе звено: Фьоре — Маклауд — Потуральски, Лажуа — Ибрагимов
Третье звено: Якупов — Прохоркин — Рашевский, Блажиевский — Чистяков
Четвертое звено: Мартынов, Котляревский, Гуляев, Войнов
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Авангард».
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