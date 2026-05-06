Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

6 мая, 18:47

«Локомотив» — «Авангард»: составы на седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина

Алина Савинова

«Локомотив» и «Авангард» объявили составы на седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина.

Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени. Счет в серии — 3-3.

Состав «Локомотива»:

Вратари: Исаев (Мельничук)

Первое звено: Каюмов — Шалунов — Радулов, Рафиков — Сергеев

Второе звено: Березкин — Иванов — Сурин, Черепанов — Гернат

Третье звено: Паник — Фрэз — Кирьянов, Елесин — Береглазов

Четвертое звено: Полунин, Николаев, Алексеев, Кузин, Мисюль

Состав «Авангарда»:

Вратари: Серебряков (Мишуров)

Первое звено: Волков — Пономарев — Окулов, Шарипзянов — Чеккони

Второе звено: Фьоре — Маклауд — Потуральски, Лажуа — Ибрагимов

Третье звено: Якупов — Прохоркин — Рашевский, Блажиевский — Чистяков

Четвертое звено: Мартынов, Котляревский, Гуляев, Войнов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Авангард».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
Читайте также
Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
US Open-2026: главная информация о турнире «Большого шлема»
Популярное видео
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2026, 1/2 финала: третий раунд плей-офф КХЛ
Защитник Пресс покинул «Металлург»
Нападающий Нэйтан Тодд стал игроком «Металлурга»
«Авангард» и Александр Завьялов прекратили сотрудничество после завершения контракта
Тренд «скупить всех лучших» в КХЛ больше не работает. «Авангард» по делу пролетел мимо финала
Сотни болельщиков встретили «Авангард» в аэропорту после поражения от «Локомотива»
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию Кубка Гагарина

«Локомотив» забил гол на первой минуте седьмого матча с «Авангардом» в полуфинале Кубка Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург Мг 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Салават Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Лада 0 0 0 0
4 Локомотив 0 0 0 0
5 Северсталь 0 0 0 0
6 СКА 0 0 0 0
7 Сочи 0 0 0 0
8 Спартак 0 0 0 0
9 Торпедо НН 0 0 0 0
10 ЦСКА 0 0 0 0
11 Шанхай Дрэгонс 0 0 0 0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 00:00 Спартак – Торпедо НН - : -
5.09 00:00 Ак Барс – Сибирь - : -
5.09 00:00 СКА – Лада - : -
5.09 00:00 Автомобилист – Динамо М - : -
5.09 00:00 Северсталь – Салават Юлаев - : -
5.09 00:00 Локомотив – Трактор - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости