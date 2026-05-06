«Локомотив» — «Авангард»: составы на седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Авангард» объявили составы на седьмой матч полуфинала Кубка Гагарина.

Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени. Счет в серии — 3-3.

Состав «Локомотива»:

Вратари: Исаев (Мельничук)

Первое звено: Каюмов — Шалунов — Радулов, Рафиков — Сергеев

Второе звено: Березкин — Иванов — Сурин, Черепанов — Гернат

Третье звено: Паник — Фрэз — Кирьянов, Елесин — Береглазов

Четвертое звено: Полунин, Николаев, Алексеев, Кузин, Мисюль

Состав «Авангарда»:

Вратари: Серебряков (Мишуров)

Первое звено: Волков — Пономарев — Окулов, Шарипзянов — Чеккони

Второе звено: Фьоре — Маклауд — Потуральски, Лажуа — Ибрагимов

Третье звено: Якупов — Прохоркин — Рашевский, Блажиевский — Чистяков

Четвертое звено: Мартынов, Котляревский, Гуляев, Войнов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Авангард».