«Локомотив» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Локомотив» встретится с «Авангардом» в матче КХЛ
«Локомотив» примет «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 25 сентября. Матч пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Локомотив» — «Авангард» покажут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайт лиги. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).
Кроме того, матч в Ярославле будет показывать телеканал «Первый ярославский» и омский телеканал «12» (начало эфира в 22.20 по местному времени) для жителей этих городов.
Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Авангард» вы можете найти в матч-центре сайта «СЭ».
В этом сезоне КХЛ команды из Ярославля и Омска провели по 8 матчей. У «Локомотива» — 13 очков, у «Авангарда» — 7.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|9
|6
|3
|13
|2
|Сибирь
|9
|6
|3
|12
|3
|Адмирал
|7
|5
|2
|11
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|10
|5
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|6
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|7
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|8
|Авангард
|8
|3
|5
|7
|9
|Металлург Мг
|8
|3
|5
|6
|10
|Лада
|7
|2
|5
|5
|11
|Амур
|7
|2
|5
|4
|12
|Барыс
|8
|1
|7
|3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|8
|6
|2
|13
|2
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|3
|СКА
|8
|5
|3
|11
|4
|Спартак
|7
|5
|2
|11
|5
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|6
|Динамо Мн
|6
|4
|2
|8
|7
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|8
|Торпедо
|9
|3
|6
|7
|9
|Витязь
|8
|3
|5
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
Результаты / календарь
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29.09
30.09
|25.09
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|25.09
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|25.09
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|25.09
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|- : -
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