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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Локомотив» встретится с «Авангардом» в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Локомотив» примет «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 25 сентября. Матч пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Локомотив» — «Авангард» покажут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайт лиги. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Кроме того, матч в Ярославле будет показывать телеканал «Первый ярославский» и омский телеканал «12» (начало эфира в 22.20 по местному времени) для жителей этих городов.

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Авангард» вы можете найти в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ команды из Ярославля и Омска провели по 8 матчей. У «Локомотива» — 13 очков, у «Авангарда» — 7.

ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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