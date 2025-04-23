«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме седьмого матча и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Локомотив» дома победил «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2 2ОТ.
В основное время у хозяев отличились Александр Радулов и Егор Сурин. У гостей забили Евгений Кулик и Константин Окулов.
Победную шайбу во втором овертайме забросил форвард ярославцев Александр Полунин.
«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором встретится с «Салаватом Юлаевым».
Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 2ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Радулов — 4 (Шалунов, Гернат), 11:50 — 1:0. Сурин — 2 (Кирьянов, Рафиков), 30:23 — 2:0. Кулик — 3 (Ткачев, Прохоркин), 48:16 — 2:1. Окулов — 3 (Шарипзянов, Ткачев), 57:26 — 2:2. Полунин — 2 (Бут), 86:31 — 3:2.
Вратари: Исаев — Серебряков (57:15 — 57:26).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 58 (19+14+3+22) — 32 (3+4+15+10).
Судьи: Бирин, Ромасько.
23 апреля. Ярославль. Арена-2000.
Счет в серии: 4-3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Трактор - Динамо М
Трактор - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
Динамо М - Ак Барс
|4 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|4 - 3
|1/8 финала
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|23.04
|17:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|3 : 2
|23.04
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|3 : 2 ОТ