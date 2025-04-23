«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором овертайме седьмого матча и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Локомотив» дома победил «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2 2ОТ.

В основное время у хозяев отличились Александр Радулов и Егор Сурин. У гостей забили Евгений Кулик и Константин Окулов.

Победную шайбу во втором овертайме забросил форвард ярославцев Александр Полунин.

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором встретится с «Салаватом Юлаевым».

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 2ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Радулов — 4 (Шалунов, Гернат), 11:50 — 1:0. Сурин — 2 (Кирьянов, Рафиков), 30:23 — 2:0. Кулик — 3 (Ткачев, Прохоркин), 48:16 — 2:1. Окулов — 3 (Шарипзянов, Ткачев), 57:26 — 2:2. Полунин — 2 (Бут), 86:31 — 3:2.

Вратари: Исаев — Серебряков (57:15 — 57:26).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 58 (19+14+3+22) — 32 (3+4+15+10).

Судьи: Бирин, Ромасько.

23 апреля. Ярославль. Арена-2000.

Счет в серии: 4-3