«Авангард» прервал четырехматчевую победную серию «Локомотива»

«Локомотив» на своем льду уступил «Авангарду» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 0:3.

Голы гостей в этой игре забили Эндрю Потуральски, Майкл Маклауд и Дамир Шарипзянов, на счету которого также результативная передача.

«Локомотив» прервал четырехматчевую победную серию, однако продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 52 очками. «Авангард» набрал 49 очков и идет третьим на «Востоке».

Ярославская команда 23 декабря примет «Адмирал», а омичи на следующий день дома сыграют с «Нефтехимиком».