«Локомотив» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ
«Амур» на выезде обыграл «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:4.
«Локомотив» (41 очко) потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Амур» (28) идет седьмым на «Востоке».
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|23
|7
|48
|2
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|3
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|28
|12
|16
|28
|8
|Барыс
|29
|11
|18
|27
|9
|Адмирал
|27
|10
|17
|26
|10
|Салават Юлаев
|28
|10
|18
|23
|11
|Сибирь
|29
|9
|20
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|19
|11
|41
|2
|Динамо Мн
|29
|19
|10
|41
|3
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|4
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|29
|14
|15
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|27
|7
|20
|19
Результаты / календарь
|22.11
|14:30
|Металлург Мг – Адмирал
|4 : 3 Б
|22.11
|17:00
|Сочи – Сибирь
|1 : 2
|22.11
|17:00
|Локомотив – Амур
|4 : 6
|22.11
|17:10
|Динамо Мн – Спартак
|6 : 0
