«Локомотив» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионата КХЛ 25 октября

«Локомотив» примет «Амур» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 25 октября. Матч состоится в спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Также смотреть матч можно на официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый Ярославский».

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда Игоря Никитина набрала 32 очка и возглавляет Западную конференцию. Клуб из Хабаровска с 12 очками располагается на 11-й строчке на «Востоке».

Матч «Локомотив» — «Амур» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

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