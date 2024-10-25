«Локомотив» разгромил «Амур», Фрэз отдал 3 голевые передачи
«Локомотив» дома разгромил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.
У хозяев ассистентский хет-трик оформил Байрон Фрэз.
«Локомотив» одержал 4-ю победу подряд. Ярославцы набрали 34 очка и лидируют в таблице Западной конференции.
«Амур» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб из Хабаровска с 12 очками — на 11-й строчке таблицы «Востока».
FONBET чемпионат КХЛ
«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)
Голы: Березкин — 6 (Фрэз, Гернат), 32:25 — 1:0. Каюмов — 8 (Бут, Фрэз), 37:04 — 2:0. Рафиков — 3 (бол., Радулов, Алексеев), 48:39 — 3:0. Сурин — 2 (Красковский, Гернат), 51:58 — 4:0. Бут — 5 (Фрэз, Каюмов), 54:32 — 5:0.
Вратари: Мельничук — Бобков.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 45 (12+18+15) — 28 (13+7+8).
Судьи: Беляев, Ромасько.
25 октября. Ярославль. Арена-2000.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|20
|16
|4
|34
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|18
|10
|8
|21
|9
|Витязь
|19
|9
|10
|18
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|21
|4
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|5
|Ак Барс
|16
|10
|6
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|18
|8
|10
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|19
|5
|14
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|25.10
|18:00
|
Лада – Трактор
|1 : 2 ОТ
|25.10
|19:00
|
Локомотив – Амур
|5 : 0
|25.10
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 0
|25.10
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|2 : 1
|25.10
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|25.10
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|- : -