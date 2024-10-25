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Сегодня, 21:18

«Локомотив» разгромил «Амур», Фрэз отдал 3 голевые передачи

Руслан Минаев
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«Локомотив» дома разгромил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев ассистентский хет-трик оформил Байрон Фрэз.

«Локомотив» одержал 4-ю победу подряд. Ярославцы набрали 34 очка и лидируют в таблице Западной конференции.

«Амур» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб из Хабаровска с 12 очками — на 11-й строчке таблицы «Востока».

FONBET чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Березкин — 6 (Фрэз, Гернат), 32:25 — 1:0. Каюмов — 8 (Бут, Фрэз), 37:04 — 2:0. Рафиков — 3 (бол., Радулов, Алексеев), 48:39 — 3:0. Сурин — 2 (Красковский, Гернат), 51:58 — 4:0. Бут — 5 (Фрэз, Каюмов), 54:32 — 5:0.

Вратари: Мельничук — Бобков.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 45 (12+18+15) — 28 (13+7+8).

Судьи: Беляев, Ромасько.

25 октября. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 20 16 4 34
2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
4 Торпедо 19 10 9 23
5 ЦСКА 19 8 11 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 18 10 8 21
9 Витязь 19 9 10 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Ак Барс 16 10 6 20
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 18 8 10 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 18 6 12 13
11 Амур 19 5 14 12
12 Барыс 19 5 14 11
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Лада – Трактор
 1 : 2 ОТ
25.10 19:00
Локомотив – Амур
 5 : 0
25.10 19:00
Ак Барс – Адмирал
 2 : 0
25.10 19:10
Динамо Мн – Витязь
 2 : 1
25.10 19:30
Спартак – СКА
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