«Локомотив» дома проиграл «Амуру»

«Локомотив» на домашнем льду уступил «Амуру» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:6.

Дубль у гостей оформил Евгений Свечников. По разу забили Ярослав Дыбленко, Ярослав Лихачев, Алекс Бродхерст и Кирилл Петьков.

У ярославцев отличились Максим Березкин, Александр Радулов, Алексей Березглазов и Егор Сурин.

«Локомотив» (41 очко) потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Амур» (28) идет седьмым на «Востоке».