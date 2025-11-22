Хоккей
Сегодня, 19:24

«Локомотив» дома проиграл «Амуру»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Локомотив» на домашнем льду уступил «Амуру» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:6.

Дубль у гостей оформил Евгений Свечников. По разу забили Ярослав Дыбленко, Ярослав Лихачев, Алекс Бродхерст и Кирилл Петьков.

У ярославцев отличились Максим Березкин, Александр Радулов, Алексей Березглазов и Егор Сурин.

«Локомотив» (41 очко) потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Амур» (28) идет седьмым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 17:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Амур

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
