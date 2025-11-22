«Локомотив» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Локомотив» и «Амур» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Амур» в матч-центре нашего сайта.
Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также жители Ярославля могут смотреть игру на местном канале «Первый ярославский».
В сезоне КХЛ-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 29 матчей, набрал 41 очко и перед этим игровым днем занимал первое место на «Западе». Предыдущим соперником железнодорожников был «Шанхай Дрэгонс» (3:4 ОТ).
У «Амура» 27 игр, 26 очков и седьмая строчка в Восточной конференции. В четверг хабаровчане обыграли «Трактор» (6:4).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|3
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Барыс
|29
|11
|18
|27
|8
|Амур
|27
|11
|16
|26
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|28
|10
|18
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|22.11
|14:30
|Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|22.11
|17:00
|Сочи – Сибирь
|- : -
|22.11
|17:00
|Локомотив – Амур
|- : -
|22.11
|17:10
|Динамо Мн – Спартак
|- : -