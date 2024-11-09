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Сегодня, 19:16

«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал десятую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» на домашнем льду победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу хозяевам принесли шайбы Артура Каюмова и Александра Полунина. У казанцев отличился Егор Коршков.

«Локомотив» (44 очка) одержал десятую подряд победу в КХЛ и продолжает лидировать в Западной конференции. «Ак Барс» (29) остается третьим на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Коршков — 4 (Юдин), 4:51 — 0:1. Каюмов — 10 (Березкин, Сергеев), 27:42 — 1:1. Полунин — 3 (Кирьянов, Алексеев), 57:54 — 2:1.

Вратари: Исаев — Мифтахов (58:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (6+13+14) — 12 (9+0+3).

Судьи: Гамалей, Гофман.

9 ноября. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 22 15 7 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 25 11 14 27
7 ЦСКА 22 10 12 27
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 24 8 16 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 22 10 12 23
8 Сибирь 23 10 13 22
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Адмирал – Трактор
 4 : 3 ОТ
9.11 10:30
Амур – Автомобилист
 2 : 3
9.11 13:30
Сибирь – Металлург Мг
 1 : 4
9.11 17:00
Торпедо – Сал. Юлаев
 2 : 3 ОТ
9.11 17:00
Витязь – Сочи
 1 : 3
9.11 17:00
Локомотив – Ак Барс
 2 : 1
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