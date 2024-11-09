«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал десятую победу подряд
«Локомотив» на домашнем льду победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу хозяевам принесли шайбы Артура Каюмова и Александра Полунина. У казанцев отличился Егор Коршков.
«Локомотив» (44 очка) одержал десятую подряд победу в КХЛ и продолжает лидировать в Западной конференции. «Ак Барс» (29) остается третьим на «Востоке».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Коршков — 4 (Юдин), 4:51 — 0:1. Каюмов — 10 (Березкин, Сергеев), 27:42 — 1:1. Полунин — 3 (Кирьянов, Алексеев), 57:54 — 2:1.
Вратари: Исаев — Мифтахов (58:56).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (6+13+14) — 12 (9+0+3).
Судьи: Гамалей, Гофман.
9 ноября. Ярославль. Арена-2000.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|7
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
|9.11
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|4 : 3 ОТ
|9.11
|10:30
|
Амур – Автомобилист
|2 : 3
|9.11
|13:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|1 : 4
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|9.11
|17:00
|
Витязь – Сочи
|1 : 3
|9.11
|17:00
|
Локомотив – Ак Барс
|2 : 1
Новости