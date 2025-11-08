«Локомотив» победил «Ак Барс», у Радулова гол и передача

«Локомотив» на своем льду победил «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голами отметились Даниил Мисюль, Денис Алексеев и Александр Радулов, на счету которого также результативная передача. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Никита Лямкин.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и с 36 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Ак Барс» с 32 баллами идет вторым на «Востоке». У казанской команды третье поражение кряду.

10 ноября «Локомотив» в гостях сыграет против «Торпедо», а «Ак Барс» на выезде встретится с «Нефтехимиком».