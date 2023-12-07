«Локомотив» победил «Ак Барс», забив три гола в третьем периоде

«Локомотив» дома обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Счет в матче открыл нападающий казанцев Илья Сафонов. Хозяева ответили тремя заброшенными шайбами в третьем периоде. У клуба из Ярославля голы забивали Павел Красковский, Даниил Бут и Ярослав Лихачев.

«Локомотив» одержал третью победу подряд и набрал 53 очка (третье место в турнирной таблице Западной конференции).

«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд. Казанцы с 48 очками занимают 5-е место в таблице «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Сафонов — 9 (Юдин, Журавлев), 10:42 — 0:1. Красковский — 8 (бол., Бут, Рафиков), 44:16 — 1:1. Бут — 8 (Чехович, Андронов), 47:20 — 2:1. Лихачев — 10 (бол., Каюмов), 51:35 — 3:1.

Вратари: Исаев — Билялов (58:42 — 59:01).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (7+14+12) — 28 (13+5+10).

Судьи: Акузовский, Бирин.

7 декабря. Ярославль. Арена-2000. 7032 зрителя.