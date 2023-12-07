«Локомотив» победил «Ак Барс», забив три гола в третьем периоде
«Локомотив» дома обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Счет в матче открыл нападающий казанцев Илья Сафонов. Хозяева ответили тремя заброшенными шайбами в третьем периоде. У клуба из Ярославля голы забивали Павел Красковский, Даниил Бут и Ярослав Лихачев.
«Локомотив» одержал третью победу подряд и набрал 53 очка (третье место в турнирной таблице Западной конференции).
«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд. Казанцы с 48 очками занимают 5-е место в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Сафонов — 9 (Юдин, Журавлев), 10:42 — 0:1. Красковский — 8 (бол., Бут, Рафиков), 44:16 — 1:1. Бут — 8 (Чехович, Андронов), 47:20 — 2:1. Лихачев — 10 (бол., Каюмов), 51:35 — 3:1.
Вратари: Исаев — Билялов (58:42 — 59:01).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (7+14+12) — 28 (13+5+10).
Судьи: Акузовский, Бирин.
7 декабря. Ярославль. Арена-2000. 7032 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|39
|24
|15
|50
|4
|Лада
|41
|21
|20
|50
|5
|Ак Барс
|40
|23
|17
|48
|6
|Трактор
|40
|21
|19
|46
|7
|Автомобилист
|41
|21
|20
|46
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|38
|25
|13
|53
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|39
|22
|17
|46
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|5 : 1
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|2 : 3
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|1 : 3
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|3 : 0
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|3 : 1
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|1 : 4
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
|19:30
|
Северсталь – Динамо М
|- : -