«Локомотив» и «Ак Барс» начнут серию финала Кубка Гагарина 2026 года в понедельник, 11 мая. Команды будут играть до четырех побед.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у «Ак Барса» есть преимущество в плане эмоций.

«Полуфинальная серия была непростая для ярославцев, но у них три дня подготовки перед финалом с «Ак Барсом». Несмотря на такую яркую победу в серии с «Авангардом», с точки зрения эмоций фавориты скорее казанцы. «Локомотив» уже три года подряд играет в финале, а «Ак Барс» больше голоден до побед», — сказал Кожевников в интервью «Матч ТВ».

