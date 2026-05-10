«Локомотив» — «Ак Барс»: дата и время начала первого матча финала Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Ак Барс» встретятся в финале Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Ак Барс» начнут серию финала Кубка Гагарина в понедельник, 11 мая. Первая игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Локомотив» — «Ак Барс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» занял первое место в Западной конференции и третье — в общем зачете регулярного чемпионата. Ярославцы набрали 98 очков в 68 матчах. В плей-офф «Локомотив» победил «Спартак» (4-1), «Салават Юлаев» (4-0) и «Авангард» (4-3).

«Ак Барс» набрал 94 очка и занял третье место в Восточной конференции и четвертое — в общем зачете регулярного чемпионата. В плей-офф казанцы победили «Трактор» (4-1), минское «Динамо» (4-0) и «Металлург» (4-1).

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