«Локомотив» — «Ак Барс»: где смотреть онлайн трансляцию первого матча финала Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Ак Барс» встретятся в первом матче серии финала Кубка Гагарина в понедельник, 11 мая. Игра будет проходить на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 14.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Локомотив» — «Ак Барс» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу ярославцев и казанцев будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-кинотеатр Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира. В Ярославле трансляцию также будет вести канал «Первый ярославский».

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