«Локомотив» — «Адмирал»: видеообзор матча

«Локомотив» дома победил «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Благодаря этой победе ярославская команда стала обладателем Кубка Континента, набрав 98 очков в 66 играх и заняв 1-е место в турнирной таблице КХЛ.

«Адмирал» с 68 очками — на 8-й строчке Восточной конференции.