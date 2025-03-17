«Локомотив» обыграл «Адмирал» и стал победителем регулярного чемпионата-2024/25
«Локомотив» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев 2 очка набрали Рихард Паник (1+1) и Артур Каюмов (1+1), также по голу забили Мартин Гернат и Александр Полунин. У гостей единственную шайбу забросил Даниил Гутик.
Благодаря данной победе ярославская команда стала обладателем Кубка Континента, набрав 98 очков в 66 играх и заняв 1-е место в турнирной таблице КХЛ.
«Адмирал» с 68 очками — на 8-й строчке Восточной конференции.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Паник — 5 (бол., Фрэз, Полунин), 1:03 — 1:0. Гернат — 5 (Паник), 30:32 — 2:0. Гутик — 24 (Старков), 40:34 — 2:1. Полунин — 10 (Каюмов, Рафиков), 48:43 — 3:1. Каюмов — 22 (Иванов, Полунин), 59:34 — 4:1.
Вратари: Мельничук — Коновалов.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 24 (10+9+5) — 19 (2+7+10).
Судьи: Васильев, Соин.
17 марта. Ярославль. Арена-2000. 7727 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|2 : 3 ОТ
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 5