«Локомотив» обыграл «Адмирал» и стал победителем регулярного чемпионата-2024/25

«Локомотив» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев 2 очка набрали Рихард Паник (1+1) и Артур Каюмов (1+1), также по голу забили Мартин Гернат и Александр Полунин. У гостей единственную шайбу забросил Даниил Гутик.

Благодаря данной победе ярославская команда стала обладателем Кубка Континента, набрав 98 очков в 66 играх и заняв 1-е место в турнирной таблице КХЛ.

«Адмирал» с 68 очками — на 8-й строчке Восточной конференции.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Паник — 5 (бол., Фрэз, Полунин), 1:03 — 1:0. Гернат — 5 (Паник), 30:32 — 2:0. Гутик — 24 (Старков), 40:34 — 2:1. Полунин — 10 (Каюмов, Рафиков), 48:43 — 3:1. Каюмов — 22 (Иванов, Полунин), 59:34 — 4:1.

Вратари: Мельничук — Коновалов.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 24 (10+9+5) — 19 (2+7+10).

Судьи: Васильев, Соин.

17 марта. Ярославль. Арена-2000. 7727 зрителей