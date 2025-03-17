Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

17 марта, 21:03

«Локомотив» обыграл «Адмирал» и стал победителем регулярного чемпионата-2024/25

Сергей Ярошенко

«Локомотив» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев 2 очка набрали Рихард Паник (1+1) и Артур Каюмов (1+1), также по голу забили Мартин Гернат и Александр Полунин. У гостей единственную шайбу забросил Даниил Гутик.

Благодаря данной победе ярославская команда стала обладателем Кубка Континента, набрав 98 очков в 66 играх и заняв 1-е место в турнирной таблице КХЛ.

«Адмирал» с 68 очками — на 8-й строчке Восточной конференции.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Паник — 5 (бол., Фрэз, Полунин), 1:03 — 1:0. Гернат — 5 (Паник), 30:32 — 2:0. Гутик — 24 (Старков), 40:34 — 2:1. Полунин — 10 (Каюмов, Рафиков), 48:43 — 3:1. Каюмов — 22 (Иванов, Полунин), 59:34 — 4:1.

Вратари: Мельничук — Коновалов.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 24 (10+9+5) — 19 (2+7+10).

Судьи: Васильев, Соин.

17 марта. Ярославль. Арена-2000. 7727 зрителей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Женек10

    а разделение на конференции и дивизионы, кубки за победу в регулярке и прочее к нам не с запада пришло ? твоё мнение безумно важно для команд, они его учтут.

    18.03.2025

  • Dorognik

    Причем не бреются все, а чемпион все равно один. Кубки за победу в конференциях не трогают оба, а главный кубок все равно точно заберет только один. Кубки за победы в регулярке не трогают примерно всегда, а главный кубок победитель регулярки все равно выигрывает ну очень редко. Т.е., соблюдай эти приметы или нет - результат всегда одинаковый. Тогда это уже даже не суеверие, а не знаю...атрибуты плей-офф просто.

    18.03.2025

  • Ментяра

    Ага, если выводы сделают из прошлогоднего плоффа.

    18.03.2025

  • Glaosen

    Может быть. Я, кстати, не очень разделяю пренебрежительное отношение к этому Кубку, все таки победитель регулярки

    17.03.2025

  • Андрей

    Это манера, как и многие другие, пришла к нам с запада, выглядит как неуважение к учредителям приза, к тому, кто его вручает.

    17.03.2025

  • Glaosen

    Да без разницы. Вот уж кого красивые цифры меньше всего волнуют, так это Никитина. Его в первую очередь заботит, как команду подвести к пику формы на финальную серию

    17.03.2025

  • Glaosen

    Спортсмены - одни и самых суеверных людей на свете. Ну, сложилось такое суеверие, не стоит так строго к ним.

    17.03.2025

  • Ментяра

    Сотку выбьют, с уч?том непростых оставшихся матчей?

    17.03.2025

  • Андрей

    Какая разница, всё равно призовую вазу руками трогать не будут. Вот за такое неуважение к призу победителю регулярки я бы предложил наказывать как негодяев. Подними, покажи, поприветствуй своих болельщиков. Шампанского в его можешь не наливать, бородищу свою можешь дальше отращивать хоть до пупа, а вот приз прими и поблагодари вручанта :angry:

    17.03.2025

  • zg

    А потом чпок и от Магнитки в одну калитку!))))ПыСы-искренне за Ярик,ну кроме любимого Спартака!)))))

    17.03.2025

  • ToLkUnet

    Поздравления землякам!

    17.03.2025

    • Коротков о попадании «Сибири» в плей-офф: «Не смотрели, кто как сыграет, не тряслись перед телевизором»

    Разин: «Есть нормальные люди, а есть жеманные твари, которые сидят в интернете. Одну такую я сегодня встретил»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 2 : 3 ОТ
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 2 : 5
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости