«Локомотив» и «Адмирал» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 17 марта. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Ярославле игру также транслирует канал «Первый ярославский».

С ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Адмирал» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд в декабре 2024 года завершилась победой ярославцев со счетом 3:0.

«Локомотив» обеспечил себе первое место в Западной конференции, набрав 96 очков в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Адмирал» набрал 68 очков в 64 матчах и попал в кубковую восьмерку Восточной конференции.

