«Адмирал» прервал победную серию «Локомотива»

«Адмирал» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Ярославле и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Вячеслав Ушенин, Евгений Грачев и Александр Шевченко. У железнодорожников единственную шайбу забросил Павел Красковский.

Таким образом, дальневосточный клуб прервал четырехматчевую побендую серию «Локомотива», одержав четвертую победу в сезоне.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Вяч. Ушенин — 4 (Вл. Ушенин), 19:41 — 0:1. Грачев — 2 (бол., Лугин, Мозик), 22:46 — 0:2. Красковский — 7 (бол., Буше, Коршков), 36:52 — 1:2. Шевченко — 2 (п.в., Грачев, Гареев), 58:59 — 1:3.

Вратари: Исаев (57:50 — 58:59) — Серебряков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (7+15+11) — 16 (7+6+3).

Судьи: Гофман, Гофман.

19 октября. Ярославль. Арена-2000.