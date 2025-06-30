Локхарт стал игроком «Спартака»

«Спартак» объявил о присоединении к команде нападающего Лукаса Локхарта. Ранее «СЭ» сообщал, что игрок подпишет контракт с красно-белыми.

Соглашение 32-летнего форварда со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2026/27. С 2017 по 2025 год Локхарт выступал за «Куньлунь».

«За два последних сезона Лукас четырежды поражал ворота красно-белых — пожелаем нашему новичку результативной игры и много побед в составе московского «Спартака»!» — говорится в сообщении красно-белых.

В прошедшем сезоне FONBET чемпионата КХЛ Локхарт набрал 33 (16+17) очка в 67 матчах за «Куньлунь».