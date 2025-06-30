Локхарт стал игроком «Спартака»
«Спартак» объявил о присоединении к команде нападающего Лукаса Локхарта. Ранее «СЭ» сообщал, что игрок подпишет контракт с красно-белыми.
Соглашение 32-летнего форварда со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2026/27. С 2017 по 2025 год Локхарт выступал за «Куньлунь».
«За два последних сезона Лукас четырежды поражал ворота красно-белых — пожелаем нашему новичку результативной игры и много побед в составе московского «Спартака»!» — говорится в сообщении красно-белых.
В прошедшем сезоне FONBET чемпионата КХЛ Локхарт набрал 33 (16+17) очка в 67 матчах за «Куньлунь».
Источник: https://t.me/hc_spartak/27464
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|6
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
Новости