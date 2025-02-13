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Дэй: «Играть в хоккей в валенках было весело, хотя тяжело и достаточно опасно»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Трактора» Логан Дэй рассказал, что ему нравится в Челябинске, потому что к нему дружелюбно относятся.

— Челябинск — небольшой город. Но последние годы я играл в таких городах, и мне это нравится. Мне приятно видеть, как много детей играют во дворах. Люди вокруг дружелюбно ко мне относятся, так что мне здесь хорошо, — цитирует «РБ Спорт» Дэя.

— Во время паузы в чемпионате вы сыграли в хоккей на валенках. Как вам такая игра?

— Это было весело, хотя играть тяжело и достаточно опасно. Мы хорошо провели время. С погодой тоже повезло, было несильно холодно. Валенки были большими для меня. Возможно, если бы был другой размер, мне было бы удобнее.

Источник: «РБ Спорт»
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