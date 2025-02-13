Дэй: «За матч использую восемь жвачек»

Защитник «Трактора» Логан Дэй объяснил, почему жует жвачку во время матчей.

— Среди болельщиков и журналистов вы получили прозвище Мистер Бабл-гам. Как вы к этому относитесь?

— Нормально отношусь. Для меня жевать жвачку — лучше, чем носить капу, так что это защищает меня, — цитирует «РБ Спорт» Дэя.

— Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сказал, что использует пять жевательных резинок за матч.

— Я использую восемь. Так что я переигрываю его.

— Жвачка — это уже часть вашего образа?

— Можно сказать и так. Я уже давно жую ее во время матчей.