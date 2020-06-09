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Лофквист готов вернуться в КХЛ

18:32
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Защитник Сэм Лофквист, который находится в статусе свободного агента, заявил, что готов рассмотреть предложение из КХЛ.

— В Европе две сильные лиги: в Швеции и России, — цитирует игрока HockeyNews.se. — Мне интересны эти варианты. Правда, в нынешних условиях совершенно непонятно, что будет дальше.

Лофквист провел прошлый сезон в составе «Линчепинга» и в 33 матчах набрал 16 (7+9) очков. В КХЛ он выступал за «Торпедо» и «Куньлунь».

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