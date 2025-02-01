Ливо сыграет в следующих матчах «Салавата Юлаева»

По информации «СЭ», травма нападающего «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо оказалась несерьезной.

Напомним, что в игре с «Ак Барсом» ему заехал локтем в лицо защитник Алексей Марченко. Канадец должен принять участие в матчах домашней серии с «Металлургом» (3 февраля) и «Нефтехимиком» (6 февраля).

В этом сезоне КХЛ Ливо набрал 60 (39 +21) очков в 45 матчах.