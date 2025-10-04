Ливо сравнил российских и канадских болельщиков

Канадский нападающий «Трактора» Джош Ливо поделился мнением о поддержке болельщиков на хоккейных матчах в России и Канаде.

«В Канаде у всех команд прекрасные болельщики. Я думаю, их всех можно сравнить с российскими болельщиками. Они тут по-хорошему сумасшедшие», — приводит ТАСС слова Ливо.

С 2023 года по 2025-й Ливо выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». Летом этого года он подписал однолетний контракт с «Трактором».